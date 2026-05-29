私はチサト（33歳）。工場で軽作業のパートをしています。少し前に配置換えがあり、新しい部署に移りました。よく隣の席になる妊婦のレイさん（28歳）は、とにかくおしゃべりな人。ただ妊娠中は不安だろうし、きっとお腹の子のことで頭がいっぱいなのでしょう。イラっとする気持ちはおさえ、あたりさわりのない返事をしていました。しかしある日「早生まれだけは嫌！」と言い出したレイさん。早生まれの子を持つ私はさすがにカチン