¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¸µÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎºØÆ£Í¤¼ù»á¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡¢µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£Æ±¤¸£±£¹£¸£¸Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤­¤¿£²¿Í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºØÆ£»á¤Ï¡ÖÆ±À¤Âå¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÌîµå³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¥Þ¡¼·¯¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Æ±À¤Âå¤«¤éÌ¾µå²ñ¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×