ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とファミリーレストラン「ココス」がコラボレーションした企画「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」が、10月16日（木）から12月10日（水）までの期間限定で、「ココス」全507店舗（空港店舗を除く）で開催される。【写真】考えた人天才！『ちいかわ』×「ココス」コラボメニュー一覧■転売、再販売、営利目的は「お断り」今回開催が決まった「ココスへようこそ！おいし