面接に呼ばれたにも関わらず、「何しに来たの」などと冷たく言う会社には、それ以上関わらないほうがいいかもしれない。投稿を寄せた埼玉県の40代男性（地方公務員・事務職／年収650万円）は、20代後半頃の転職活動での、屈辱的な面接エピソードを明かした。受けたのはIT開発系の職種だったが、当時男性は営業の経験しかなかったという。「未経験と言われるのは理解していました」と厳しい状況を認識しつつ、それでも書類選考を通