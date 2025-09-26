9·î26Æü¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¹ñÌ±Åª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ëÌ¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¾®¾¾Äª¡Ê¤Î¤Ö¡ËÉ×ºÊ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¤¿Æ±ºî¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄ±é¤¸¤ë¡È¤Î¤Ö¡É¤È¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤±é¤¸¤ë¡È¿ó¡É¤Î²º¤ä¤«¤ÊÈÕÇ¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ø¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤ÎºÇ½ª²ó¤Çµã¤¤¤¿¡Ù¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉ¾²Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï»ëÄ°Î¨¤â¹¥Ä´¤Ç