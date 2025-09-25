国際協力機構（ＪＩＣＡ）は２５日、国内４市とアフリカの人材交流を進める「ホームタウン」事業を撤回すると発表した。視察や研修を通じた国際交流を後押しする事業だったが、「移民が増えて治安が悪化する」などの誤情報がＳＮＳで拡散して４市に苦情が殺到し、継続を断念した。誤情報の拡散が国際交流に波及する異例の事態になった。ホームタウンに認定されていたのは、千葉県木更津市、山形県長井市、新潟県三条市、愛媛県