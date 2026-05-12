サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、在宅ワークや家庭での書類整理に便利な、コンパクト設計のクロスカットシュレッダー、「400-PSD078W（ホワイト）」と「400-PSD078W（ブラック）」を発売した。■インテリアに馴染むシュレッダー清潔感のあるホワイトカラーと落ち着きのあるブラックカラーの2色展開で、家庭のデスク横やリビング、仕事場の足元にも自然に設置可能。必要なときにすぐ使える