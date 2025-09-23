元財務官僚でニューヨーク州弁護士、ZEN大学教授も務める山口真由氏が、2018年10月から出演している『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）の月曜コメンテーター卒業を、9月22日に番組内で明らかにした。「司会の羽鳥アナが『山口さん、今日で卒業ということでございます』と発表しました。山口氏は『多くの視聴者の方に愛されている番組ということで、私も一生懸命予習をして、少しでも新しい視点を提供できたらなと思