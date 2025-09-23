山口真由氏『モーニングショー』卒業発表に寄せられる心配…Xで見せていた “異変” とは

元財務官僚でニューヨーク州弁護士、ZEN大学教授も務める山口真由氏が、2018年10月から出演している『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）の月曜コメンテーター卒業を、9月22日に番組内で明らかにした。

「司会の羽鳥アナが『山口さん、今日で卒業ということでございます』と発表しました。

山口氏は『多くの視聴者の方に愛されている番組ということで、私も一生懸命予習をして、少しでも新しい視点を提供できたらなと思ってやってきたんですけれど、そういう試みは道半ばというか不十分だったかなと思います。視聴者のみなさんに育てていただいた7年間は幸せな時間でした』と感謝の言葉を述べました」（芸能記者）

10月は番組改編の時期ということもあり、このタイミングでの卒業になったようだ。

「山口さんは、6月9日からおよそ50日間、同番組の出演を休んでいました。情報番組のコメンテーターとしては異例の長さです。羽鳥さんが休みの理由を明らかにしなかったため、SNSには《おめでた説》《玉川徹氏との不仲説》《ギャラの折り合いがつかない説》などの憶測が流れました。

その間、7月8日と15日放送の『Live News イット！』（フジテレビ系）にスペシャルキャスターとして出演、7月20日の参院選投票日にはニコニコ生放送の『開票特番LIVE』に出演したことから、『テレビ朝日ともめた説』まで流れたのです」（芸能記者）

Xには、

《ご苦労様でした。山口さんのコメントは的確で勉強になりました》

《山口さんのモーニングショーでの発言はよかった》

など労いと卒業を惜しむ投稿のほか、

《女の人は叩かれやすいし、何かあったのでなければいいけれど》

など心配する投稿も寄せられた。一方、「山口さんは子育てで、かなり参っているようだ」という声もある。語るのは芸能ジャーナリストだ。

「山口さんは、2023年6月に第一子の出産を報告しています。最近の山口さんの公式Xには、子育てのイライラを想起させる投稿が相次いでいるんです。

直近では9月3日に《言い過ぎたといつも後悔する。いつもいうも。でも、親にも感情があるのは当然なんだって》、8月28日には《うぇーんと泣く子を前に、そんな強く叱ることじゃないと自己嫌悪。なんで余裕がないときに限って、子供はかまってモードになるの？》といった内容のポストがあります。

今回の番組卒業も、もしかしたら山口さんの日常の “疲れ” が理由なのかもしれません」

10月4日の自民党総裁選に向け、「山口氏の意見も聞きたかった」という視聴者も多いだろう。山口氏がまたコメントする姿を見せてくれることに期待したい。