ドル高が一服し、ドル円は１４７円台に下落＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル高が一服し、ドル円も１４７円台に伸び悩んだ。先週の中央銀行ウィークを通過し、それなりにニュースがあったものの、結局ドル円は１００日線と２００日線の間での推移に変化はない。 そのため、オプション市場では１か月物の円のヘッジコストが１年ぶり低水準に低下しており、落ち着きを示している。先週のＦＯＭＣ前に