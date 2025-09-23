ドル高が一服し、ドル円は１４７円台に下落＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル高が一服し、ドル円も１４７円台に伸び悩んだ。先週の中央銀行ウィークを通過し、それなりにニュースがあったものの、結局ドル円は１００日線と２００日線の間での推移に変化はない。



そのため、オプション市場では１か月物の円のヘッジコストが１年ぶり低水準に低下しており、落ち着きを示している。先週のＦＯＭＣ前には一時的にレンジ下限の１００日線を割り込んだが、パウエル議長が明確にハト派的な姿勢を見せなかったため、ドルの反発とともにドル円も買い戻された。



一方、日銀は「ＥＴＦ保有の縮小開始」と「年内追加利上げの可能性」を示唆したことで円に一時的な追い風を与えたが、その効果はすぐに失われている。短期金融市場では年内の日銀の利上げ確率を７５％程度まで上昇させているものの、どうも強い確信までは無さそうだ。



ただ、オプション市場での落ち着きは決して平穏を意味しているのではないとの指摘も出ている。チャート、金利差への感応度、オプションはいずれも「転換点」にいることが示唆されており、円は重要な心理的水準を巡り、大幅上昇か急落かの瀬戸際に立たされているという。



ユーロドルは買戻しが優勢となり、１．１８ドル付近まで買い戻された。本日１．１７ドル台前半に来ている２１日線でしっかりサポートされ、上向きの流れはなお堅持しているようだ。



ユーロは割安に見えることからドルに対してさらに上昇する可能性があるとの指摘がアナリストから出ている。ユーロは短期的な適正価値を下回って取引されており、先週のＦＯＭＣ後の下げは巻き戻される可能性があるという。ユーロドルの短期的な適正価値は約１．１９ドルと指摘。



パウエル議長が今後の利下げについて慎重なシグナルを示したことによって押し上げられたドル高は早晩剥落する可能性があり、ユーロドルには上昇の余地が残されているとしている。



ポンドドルも買い戻されている。一時１．３４ドル台半ばまで下落し、１００日線を割り込む場面も見られていたが、１．３５ドル台に戻す展開。１００日線は維持されている格好。一方、ポンド円も１９９円台前半まで下落していたが、下げ渋る動きが見られている。こちらは２１日線を堅持している状況。



ポンドに関して市場は１１月に発表になる秋季予算案に注目が移っているが、増税の可能性が英経済を悪化させ、英中銀によるより迅速な利下げにつながる可能性があるとの指摘も出ている。エコノミストは英中銀は政策金利を現在の４．００％から２０２６年に３．００％まで引き下げると見ているようだ。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト