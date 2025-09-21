「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助さん（当時77）。2018年、自宅で急性覚醒剤中毒で死亡しているのが見つかり、約13億円の遺産に関する遺言書の有効性をめぐって、親族らによる控訴審が行われていた。【写真】須藤早貴被告が出演した、大人のための動画DVDのパッケージが掲載されたPOP。セーラー服姿の須藤被告も大阪高裁は9月19日、野崎さんの手書きの遺言書を「有効」とする一審判決を支持し