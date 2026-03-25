"紀州のドン・ファン"こと会社経営者の野崎幸助さん（当時77）が自宅で死亡していた事件で、殺人罪に問われた元妻・須藤早貴被告（30）の控訴審。1審の和歌山地裁では無罪が言い渡されていたが、大阪高裁は3月23日、その判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。【写真を見る】高校生時代、セーラー服姿の須藤早貴被告(30)、野崎さんの葬儀当日、笑顔でスマホを持つ須藤被告の様子裁判を傍聴したライターが解説する。「2018年5月2