新しい企画を提案するとき、「二番煎じはダメだ」と自分のオリジナリティにこだわっていないだろうか。実は、その思考が新しいアイデア出しの可能性を狭めているかもしれない。斬新なアイデアを出せる人の思考のプロセスを、戦略的PRコンサルタントが解説する。※本稿は、野呂エイシロウ『道ばたの石ころ どうやって売るか？ 頭のいい人がやっている「視点を変える」思考法』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。「自己完