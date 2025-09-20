「年明けには彼のご両親に結婚の挨拶をする予定だった」。結婚を決めた直後に2度目のがんが発覚した原千晶さん。子宮を全摘し、子どもが望めない体になった状態で彼の両親に結婚の話をすると── 。（全4回中の3回） 【写真】「いい意味で裏切られる」ロングヘアが新鮮な20代のころの原さん（6枚目/ 全11枚） 結婚を決めた矢先に子宮全摘が決まった 2020年から千葉外房に移住して穏やかに暮らしている原千晶さん