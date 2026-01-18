1月17日、フリーアナウンサーの原千晶が自身のInstagramを更新。松葉杖姿で、久しぶりのお出かけショットを公開し、ファンからは安堵の声があがっている。原は《仕事や病院以外で久しぶりの外出美味しいものを食べてパワーチャージできることも少しずつ増えてきました》とつづり、#骨折中のハッシュタグもつけた。左脇には松葉杖をあてがい、カメラ目線で微笑むショットと、パテ・ド・カンパーニュらしき料理の写真を添