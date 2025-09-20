使っているうちに富士山が出現する消しゴムに注目が集まっている。【写真】見た目は普通の消しゴムですが、使っているうちに…最初は普通の立方体消しゴムだが、中心は星型のように白いのが特徴。四方から使っていくと次第に削れ、山頂に雪をかぶった富士山が現れる仕組みだ。開発・発売したプラスの御手洗知佳さんに話に話を聞いた。――開発のきっかけは？御手洗：消しゴムを使う行為の煩わしさに着目し、「どんどん消したくなる