入口横の紅葉（秋の風景）が美しいエントランス 長野県の千曲市と上田市の間に位置する長野県坂城町。今回は、信州ワインの産地として注目を集めている坂城町にワイナリーを構える『坂城葡萄酒醸造』の、とっておきのワインをご紹介します。 歩いて訪れることができるワイナリー 2018年にワイナリーを設立し、地元の坂城町で作られたぶどうを使ったワイン造りをされている『坂城葡萄酒醸造』。ワイン造りだけ