漫画調の手描きデザインが特徴的な「GA-2100MNG-2AJR」（2024年発売）、折り紙をモチーフにした「DW-6900RGM-5JR」（2025年発売）、浮世絵を盤面に配置した「DW-5600KHSH25-1JR」（2026年発売）など、今まで登場した個性派たちと並べても断然のインパクトを誇るG-SHOCKがお目見え!!思わず吸い寄せられてしまいそうな日本の“赤提灯”をイメージした「DW-5600AKA-4JR」と「DW-6900AKA-4JR」（各2万2000円）が登場しました。 ▲「DW-