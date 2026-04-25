法改正への厳しい?現在地?が浮き彫りとなった――。ＡＶ出演被害防止・救済法（ＡＶ新法＝以下、新法）の改正について、国会議員を対象にした「院内勉強会」が２４日、衆議院第一議員会館で行われた。昨年に続き２回目となる。ＡＶ女優、男優ら実演者で構成された「一般社団法人映像実演者協議会」が主催。日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、チームみらいの議員や関係者、識者らが出席したが、この日の?目玉?は、実業家