MicrosoftはWindows向けのお絵描きアプリ「ペイント」に、制作中の作品を編集可能なプロジェクトファイルとして保存する「プロジェクトとして保存」を追加することを発表しました。そのほかペイントの鉛筆ツールとブラシツールの透明度を調整可能な不透明度スライダーも追加されており、一般提供前のWindowsの新機能を試すことができるWindows Insider Program向けに配信されます。Paint, Snipping Tool, and Notepad app updates