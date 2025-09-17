9月16日に放送されたヒロミがMCを務める『ヒューマングルメンタリーオモウマい店』（日本テレビ系）で紹介された店に対し、X上で一斉に同じ声が殺到。番組の独自性が揺らぐ事態となっている。芸能記者が語る。「この日番組が訪れたのは、東京・目黒区にある超人気の料理店『九絵（くえ）』。エビフライ定食2000円、あじフライ定食1760円、トロサーモンフライ定食1980円など、新鮮な魚介を使ったボリュームたっぷりの定食が味わ