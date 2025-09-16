YouTubeチャンネルで人気のIT・ビジネス書作家・戸田覚氏が、「【Windows 10終了・買換】10万円で揃うミニPCのパソコンセットを紹介します。高性能で低予算ならこれですね」と題した最新動画を公開。迫るWindows 10のサポート終了と、パソコン買い替え需要が急増する今、予算10万円で揃う高性能なミニPCセットの魅力を徹底解説した。 冒頭で戸田氏は「2025年10月にWindows10のサポートが終了します。これを