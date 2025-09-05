トランプ米大統領が欧州に対し、ロシア産石油の購入停止を呼び掛けた/Anadolu/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は４日、ウクライナのゼレンスキー大統領や欧州首脳と電話で協議し、欧州はロシアからの石油の購入を停止し、中国に経済圧力をかけるべきとの考えを伝えた。ホワイトハウス関係者が明らかにした。関係者によると、ウクライナ支援の有志国連合の首脳会合の場からフランスのマクロン大統領らがトランプ氏に電話を