50分遅れ「水ダウ」の「人毛回収ダウンジャケット」企画にXから反応多数
2025年9月4日 7時30分

3日の「水ダウ」はバレー中継延長のため、通常より50分遅れとなった
芸人が髪を集めてダウンジャケットをつくり、富士山に登る企画を放送
Xでは「気持ち悪い」「感動してる自分にビックリ」などの声が出ている