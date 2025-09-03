明日4日は東海や近畿、四国など太平洋側を中心に頭痛やめまいなどに注意が必要です。まもなく発生する台風の接近に伴い気圧が急激に下がりそうです。耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチを行うとよいでしょう。台風が発生して九州に接近か各地で気圧が低下明日4日は、日本の南にある熱帯低気圧が台風に発達して、九州に接近するおそれがあります。台風の接近に伴って東海や近畿、四国など太平洋側を中心に気圧が急激に下が