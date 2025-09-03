8月31日の中日ドラゴンズ戦で7回を投げて無失点、9奪三振の快投で、横浜DeNAベイスターズ移籍後の初勝利を飾った藤浪晋太郎投手（31）。試合後、この日も左打者8人を並べた中日の“藤浪対策”を問われると、【写真】藤浪の死球で骨折、元ヤクルト選手の幸せそうな「現役引退後」「相手のオーダーに関しては自分のコントロールできるところではない。どう投げるかということだけなので特に気にしてないです」前回の「勝手に嫌が