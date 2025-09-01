【プレミアリーグ第3節】(アンフィールド)リバプール 1-0(前半0-0)アーセナル<得点者>[リ]ドミニク・ショボスライ(83分)<警告>[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(29分)、遠藤航(90分+8)[ア]ビクトル・ギェケレシュ(66分)、マルティン・スビメンディ(81分)└ショボスライが芸術的FK弾!! リバプールがアーセナルとのビッグマッチを制して開幕3連勝!! 遠藤はクローザーの役割を全う