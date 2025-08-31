日本テレビ「２４時間テレビ４８」が３１日、放送され、長嶋一茂のチャリティーホームラン企画が放送された。能登の子どもたちがスポーツを楽しめるようにするためのお手伝いをしたい、と「ホームランを１本打ったら１万円」などのホームラン中継を企画。糸井嘉男氏、内川聖一氏、元木大介氏、アレックス・ラミレス氏らが参加した。ゆるふわパーマがかかったちょっぴりロン毛の元木氏は、今春、激やせぶりが話題に。４月にテ