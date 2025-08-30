夏恒例の大型特番『24時間テレビ48 愛は地球を救う』（日本テレビ系）が8月30日、31日に放送される。今年はSUPER EIGHT・横山裕（44）がチャリティーランナーに決定するなど放送前から話題だが、とりわけ注目を集めているのが、チャリティーパートナーを務める女優・浜辺美波（25）とKing & Prince永瀬廉（26）の2人だろう。【写真】“画質がそっくり”だと話題に…永瀬廉と浜辺美波のインスタ投稿。永瀬と浜辺の“アツア