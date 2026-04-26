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永瀬廉、結婚式にメンバーカラーの黒ネクタイで参列 誤解を招く選択に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 25日、永瀬廉が親友の結婚式に参加したプライベートショットを公開した
  • 着用していたネクタイの色が黒だったそうで、マナー違反だと指摘する声も
  • メンバーカラーに合わせたのかもしれないが、誤解を招く選択だとライター
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