【モデルプレス＝2026/04/25】King ＆ Princeの永瀬廉が25日、自身のInstagramを更新。結婚式に参列した際の写真を投稿し、反響を集めている。【写真】27歳STARTOタレント「貴重」結婚式でのディオールスーツ姿◆永瀬廉結婚式参列ショット公開永瀬は「親友の結婚式へ 素敵な空間そして時間だったな」と結婚式に参列したことを報告。また、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務める永瀬は「スーツはDiorさんで選ばせ