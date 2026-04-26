4月25日、King＆Princeの永瀬廉が、自身のInstagramを更新。友人の結婚式に参列したことを報告したが、写真に映った衣装に、“マナー違反”の指摘が殺到しているようだ。《親友の結婚式へ素敵な空間そして時間だったなスーツはDiorさんで選ばせていただきました》この日、Instagramを更新した永瀬は、黒のスーツに白いシャツ、黒いネクタイという格好で、親友の結婚式に参列した時の写真を複数枚アップ。新郎新婦や友人ら