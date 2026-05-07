King ＆ Princeの永瀬廉が6日、自身がパーソナリティを務める文化放送のラジオ番組『永瀬廉のRadioGARDEN』（毎週水曜深0：05ごろ）に出演。先月、自身のインスタグラムでも結婚式への参列を報告していた永瀬が披露宴で起こった“運命”のエピソードを明かした。【写真あり】Diorコーデがまぶしい…親友の結婚式に参列する永瀬廉結婚式には「僕の周り含め5人」と参列したそうで「Diorさんのスーツでがちがちに決め込んで行き