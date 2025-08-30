東京都心で、正午までの最高気温が37.9℃となり、今年最高気温を記録しました。昨日29日までの今年最高は8月24日の37.3℃でした。東京都心で今年最高気温を記録東京都心で、今日30日の正午までの最高気温が37.9℃となり、今年最高気温を記録しました。(※最高気温は、このあとさらに高くなる可能性があります。)昨日29日までの今年最高は8月24日の37.3℃でした。なお、東京都心では、最高気温35℃以上の猛暑日の年間最多記録を更新