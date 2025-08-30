¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþÅÔ¿´¤Çº£Ç¯ºÇ¹âµ¤²¹¤òµÏ¿¡¡37.9¡î(30Æü)
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¡¢Àµ¸á¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬37.9¡î¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯ºÇ¹âµ¤²¹¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü29Æü¤Þ¤Ç¤Îº£Ç¯ºÇ¹â¤Ï8·î24Æü¤Î37.3¡î¤Ç¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£Ç¯ºÇ¹âµ¤²¹¤òµÏ¿
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¡¢º£Æü30Æü¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤¬37.9¡î¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯ºÇ¹âµ¤²¹¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£(¢¨ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)ºòÆü29Æü¤Þ¤Ç¤Îº£Ç¯ºÇ¹â¤Ï8·î24Æü¤Î37.3¡î¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ïº£Æü30Æü¤Ç24ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËµÏ¿¤ò¤Î¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü30Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤éÅì³¤¤Ë¤«¤±¤Æ40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Î½ê¤â¤¢¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤Î¹â¤¤»þ´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢ÎÃ¤·¤¤²°Æâ¤Ç²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
