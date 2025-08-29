「麻袋を開けたら頭蓋骨が４人分」資材置き場に遺棄された人骨…土地の持ち主は90代、親族は「外国人に貸した」集英社オンライン

「麻袋を開けたら頭蓋骨が4人分」資材置き場に遺棄された人骨身元確認急ぐ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 神奈川県の資材置き場で麻袋が見つかったと集英社オンラインが伝えた
  • 中には4人分の頭蓋骨などが入っていて、県警は身元確認を急いでいる
  • 近隣では外国人らによる「資材置き場ビジネス」が増加していたという
