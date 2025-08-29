Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が来季にアルピーヌ入りする可能性が浮上した。同チームの実質的なオーナーでエグゼクティブディレクターのフラビオ・ブリアトーレ氏が明かした。アルピーヌはポイントなしだったジャック・ドゥーハン（オーストラリア）をシーズン途中の第７戦を前に解任し、フランコ・コラピント（アルゼンチン）を抜てき。しかし、コラピントも８戦連続ポイントなしと低迷している。専門メディア「Ｆ１Ｏ