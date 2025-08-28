ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 認知症のブルース・ウィリスさん 別邸で専門家による24時間体制の介… 家族 認知症 よろず~ニュース 認知症のブルース・ウィリスさん 別邸で専門家による24時間体制の介護 2025年8月28日 15時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 前頭側頭型認知症と診断された元俳優のブルース・ウィリスさん 現状について、妻が米ABCの特別番組のインタビューで明かした 「別邸」で専門家による24時間体制の介護の元、暮らしているという 記事を読む おすすめ記事 ドジャース・ベシア 右腹斜筋の張りでIL入り 優勝争い展開のチームに激震 チーム2位の59試合登板 2025年8月27日 10時35分 脳梗塞で倒れた祖母…「あなたを心配していたのよ」に胸が詰まった理由｜わたしの3人の母【ママリ】 2025年8月25日 16時0分 『リリーのすべて』は「すでに非常に時代遅れ」と妻役 ─ 「議論のための転換点になった」 2025年8月24日 16時45分 【孤独死の現場】国家試験 合格を夢見た74歳の父 遺された“六法全書” 娘が初めて踏み入れる“最期の部屋” 2025年8月24日 0時0分 ド軍が単独首位浮上 ロバーツ監督絶賛「最も完成度の高い試合の一つ」…２戦計７発の“ダイナマイト”打線で快勝 世界的人気スター参上 2025年8月26日 15時6分