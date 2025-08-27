ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「報道は実際の臨床と乖離している」コロナ変異株・ニンバスの実態を… 新型コロナウイルス 変異株 医療 時事ニュース デイリー新潮 「報道は実際の臨床と乖離している」コロナ変異株・ニンバスの実態を解説 2025年8月27日 11時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新型コロナの新変異株「ニンバス」について週刊新潮が取り上げた 医師は「カミソリの刃を飲んだような喉の痛み」という報道にコメント 自身が見た限りでは、そうした症状を訴える患者は1人もいなかったと話した 記事を読む おすすめ記事 “母は社長愛人だったの…”妻の悲痛な告白にも「ふふふ」と笑う42歳夫 それでも学んだ「これが愛かも」 2025年8月26日 11時12分 「マジで抹殺されたほうがいい」鳥羽シェフ オープン初日に広末元夫を罵倒、スタッフも暇と吐露…古民家レストラン閉店までの波乱 2025年8月26日 17時20分 「確定じゃん」藤森慎吾 “一般人妻”の年齢初告白でファンが確信したお相手の“正体” 2025年8月26日 18時27分 「このことは内緒だよ」スケート教室の生徒の唇にキスをして…元オリンピック候補（56）が「教え子の中2女子」に手を出した理由（平成20年） 2025年8月27日 11時0分 「中野劇団員殺害事件」から10年 恋人を奪われた役者・宇津木泰蔵さんが語る“真実と再出発” 2025年8月26日 16時1分