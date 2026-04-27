かつて「オリジン」の象徴でもあった、好きな惣菜を好きなだけ選べる「量り売り」。コロナ禍で衛生意識が高まり、店頭からその姿を消して久しいが、今なおSNSでは復活を熱望する声が絶えない。多くのファンに愛されたあの「自由なスタイル」は、再び全国に広がるのか。運営会社を直撃した。 【画像】オリジンの担当者に聞いた“ファンが多い”人気の惣菜 オリジンの量り売りは復活する？ 何かとせわしない新年度の始まり。仕事