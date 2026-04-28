日本で起業する外国人の在留資格「経営・管理ビザ」の要件が昨年（2025年）10月に厳格化され、影響が出始めている。中国・アジアの事情に詳しいジャーナリストの中島恵さんは「実態を十分にふまえない『感情論的な厳格化』は本当に国益に適うのか。まじめに仕事をしてきた外国人が犠牲になり、不正を働いている人は裏技を使って生き残るという事態になりかねない」という――。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです -