桑原は岡本和真の打席で好守を連発■DeNA 4ー2 巨人（24日・東京ドーム）再三の美技でチームを救った。DeNA・桑原将志外野手は24日、東京ドームで行われた巨人戦に「2番・中堅」で先発出場。二塁打になりそうな打球をダイビングキャッチしてアウトにするなど好守を連発。「残念そこは桑原」「何回も見たくなる」「恐ろしいまでの球際の強さと嗅覚」と称賛の声が送られた。桑原が、宙を舞った。DeNAが4-1とリードして迎えた6回