24日朝、鹿児島市の港で男性が浮いているのが見つかり、その後死亡が確認されました。台風12号が上陸した8月21日から行方不明になっている男性の可能性もあるということです。24日朝、鹿児島市の港で成人とみられる男性が浮いているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。鹿児島市では台風12号が上陸した8月21日から男性(63)が行方不明となっています。警察は男性が自宅近くの甲突川に流された可能性も視野に捜索を行