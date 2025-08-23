良質な睡眠をとるには何を食べるといいか。内科医の工藤孝文さんは「強い抗酸化作用も認められている“眠りのホルモン”といわれるメラトニンは、いい睡眠だけでなく、美容と健康にも欠かせない。このメラトニンの分泌を促すために、朝食にお勧めの3つの食材を紹介する」という――。※本稿は、工藤孝文『50代から気になる『老けない』やせ方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／petrenkod※写真はイメ