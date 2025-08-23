40Âå¸åÈ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤ëŽ¢¿çÌ²¤Î¼ÁÄã²¼Ž£¤ÏÄ«¿©¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¡Ä°å»Õ¤¬´«¤á¤ë"Ì²¤ê¤Î¥Û¥ë¥â¥ó"¤òÁý¤ä¤¹3¤Ä¤Î¿©ºà
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹©Æ£¹§Ê¸¡Ø50Âå¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ØÏ·¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ä¤»Êý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÎ½Å¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤
»ä¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö¥°¥é¥Õ²½ÂÎ½ÅÆüµ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤òÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¤ÇµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¡Ö¶õÊ¢¥»¥ó¥µ¡¼¤òÀµ¾ï¤ËÌá¤¹6¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤ò¼é¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«1¹àÌÜ¤´¤È¤Ë¡»¢¤¡ß¤ò½ñ¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿çÌ²»þ´Ö¤È¤½¤Î¤Û¤«µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢¶õÊ¢´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤ë¡£
¢¶õÊ¢¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤¦¤È¤¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£
£¿©»öÃæ¡¢¤ªÈ¤¤òÃÖ¤¤¤¿²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¤¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¶õÊ¢´¶¤¬¾Ã¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¡£
¥¶õÊ¢´¶¤¬¾Ã¤¨¤¿¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¡£
¦»Ä¤êÊª¤Ï¤¹¤°¤ËÊÒ¤Å¤±¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢50Âå°Ê¹ß¤ÎÊý¤Ë¤Ï±¿Æ°¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤ä¤ë¤Ù¤±¿Æ°¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â½ñ¤¹þ¤á¤ëÍó¤âºî¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆüµ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Ï·¤±¤º¤Ë¤ä¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÎ½ÅµÏ¿¡×¤è¤ê¤â¡Ö¹ÔÆ°µÏ¿¡×¤ò
50Âå¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤°¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¹ÔÆ°µÏ¿¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬1½µÌÜ¤ËÈæ¤Ù¤Æ2½µÌÜ¡¢3½µÌÜ¤È³Î¼Â¤ËÎÉ¤¤¤Û¤¦¤ØÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤¬¤ÆÂÎ½Å¤Ï¼«Á³¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¹ÔÆ°µÏ¿¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¤È¤¤É¤¥ë¡¼¥ë¤¬¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±¿Æ°¤òµÙ¤ó¤ÀÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·è¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÂÎ¤â¿´¤âÏ·¤±¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¹¡£Ã¯¤À¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤É¤¤ªµÙ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ä¤êÄ¾¤»¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÂÎ½ÅµÏ¿¡¦¹ÔÆ°µÏ¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¿çÌ²ÉÔÂ¤¬ÈîËþ¤äÏ·²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²Ê³ØÅªº¬µò
¤ª¤½¤é¤¯³§¤µ¤ó¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤è¤¯¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¿²ÉÔÂ¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËèÆü7¡Á9»þ´ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬5»þ´Ö¤Î¿Í¤Ï50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤âÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤¬4»þ´Ö°Ê²¼¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È73¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤âÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤¬ÈîËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¡È¶õÊ¢¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥°¥ì¥ê¥ó¤È¡¢¡ÈËþÊ¢¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ì¥×¥Á¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥ì¥ê¥ó¤Ï¡È¥Ç¥Ö¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤È¤¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¿©Íß¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ì¥×¥Á¥ó¤Ï¡È¤ä¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿çÌ²¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¥ì¥×¥Á¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¡¢È¿ÂÐ¤Ë¿²ÉÔÂ¤À¤È¥°¥ì¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
50Âå¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¼ã¤¤º¢¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿çÌ²¤òÂ¥¤¹¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¿²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËèÆü¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸»þ´Ö¤Ëµ¯¤¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë¿²¤Æ¡¢Ì²¤ê¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤éÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤ÆÂÎÆâ»þ·×¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¡¢¿²¤ë2»þ´ÖÁ°¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÌë¤Ï¾ÈÌÀ¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Íá¤Ó¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÁÈ¿¥¤Î½¤Éü¤ËÆ¯¤¡¢Ï·²½ËÉ»ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ï·¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤Ê¤¿¤Î¿çÌ²½¬´·¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¤¤¤¿çÌ²¤ÈÏ·²½¤òËÉ¤°Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼
¤è¤¯Ì²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÌ²¤ê¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¿©»ö¤ÎÌÌ¤«¤é²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¡¢¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤ò¸¶ÎÁ¤ËÂÎÆâ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤È¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Ï¹çÀ®¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢É¬¤º¿©»ö¤«¤é¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢Ç¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÌ²µ¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢»äÃ£¤ÏÌ²¤ê¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢14¡Á16»þ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐËèÆüÌë10»þº¢¿²¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÄ«¿©¤Î¤È¤¤Ë¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬ËÉÙ¤Ê¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¡¢µíÆý¡¢Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤ËËÉÙ¤Ç¡¢¤É¤ì¤âÄ«¿©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒËèÄ«¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤È¤ê¤¤¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ë¤Ï¶¯¤¤¹³»À²½ºîÍÑ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óE¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¾å¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬½Ð¤ë¤È¡¢ºÙË¦¤Î½¤Éü¤Ê¤É¤Ë¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï·²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ä«¿©¤Ç¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½¬´·¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶Ä¸þ¤±¤è¤ê¤â²£¸þ¤¡¢º¸¸þ¤¤è¤ê¤â±¦¸þ¤¤Ç¿²¤ë
¤À¤¤¤¿¤¤40Âå¤â¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿²¤Ä¤¤¬°¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤·¤Ã¤«¤êÌ²¤Ã¤Æ¤ä¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ò°Å¤¯¤·¤¿¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê²¹ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Ê¤É´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤ÎÂÎÀª¤â°Õ³°¤ÈÂç»ö¡£
¶Ä¸þ¤±¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï²£¸þ¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤â±¦¸þ¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¡¢Êú¤Ëí¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÂÎÀª¤Ï¡¢ÂÛ»ù¤ÎÂÎÀª¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÑÀª¤¬°ÂÄê¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£¸þ¤¤Ë¿²¤ë¤Èµ¤Æ»¤¬³«¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¸ÆµÛ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤Ó¤¤ò¤«¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±¦Â¦¤ò²¼¤Ë¤·¤¿ÂÎÀª¤Ï¡¢°ß¤Î·Á¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆâÂ¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢º£ÈÕ¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
Æâ²Ê°å
¹©Æ£Æâ²Ê±¡Ä¹¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¤ÎÆ±°å±¡¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³°Íè¡¢´ÁÊý°åÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁé¤»¥°¥»¤ÎË¡Â§¡Ù¡ÊúÈ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
¡ÊÆâ²Ê°å ¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ë