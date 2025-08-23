¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¾×·â±ÇÁü¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×61ºÐ¤ÎÂç½÷Í¥¤¬ÃÏ¤Ù¤¿¤ËºÂ¤ê?Âì¹Ô?¡Ä¡£ÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î²á¹ó¤Ê»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´ä¾ì¤Ç·ã¤·¤¯ÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ëÂì¤òÁ´¿È¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë?Âì¹Ô?¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿¿Ìð¥ß¥­¡£22ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥é¥éLIFE¡×(TBS)¤ÇÄ©Àï¤·¤¿Âì¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖÂì¤ÎÂô¿å¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÎä¤¿¤¤¤Î¤«¡ÄÂì¤Ï¤³¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´¶¤Ê¤Î¤«¡ÄÈôßÆ¤ÎÀª¤¤¤ËÀÅ¼ä¤Ê³å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ