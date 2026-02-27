私はミキ（29）。旦那はハジメ（29）。娘のハナカ（3）と3人家族です。今お腹には赤ちゃんがいて、もうすぐ4人家族になります。現在は3人で暮らしているのですが、実質、5人で生活しているようなものです。というのも、徒歩15分の距離に義実家があり、義母と義妹のアンズちゃん（25）と頻繁に一緒にいるからです。土日祝日は、ほとんど義母とアンズちゃんと一緒に行動をし、休みの前日になると旦那は飲み会で遅くまで帰ってきませ