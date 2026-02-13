チャレンジに躊躇せず一気に高い完成度まで開発するホンダの真骨頂が発揮され伝説のCBXを初めて名乗った人気の400！ 1981年の終わりに近い11月、ホンダは伝統の車名CBに「X」を加え、まさにありったけの新メカを注ぎ込んだ闘うためのCBX400Fをリリースした。そもそもこの400ccクラスで4気筒の先駆者は、日本メーカー初のカフェレーサースタイルで、4into1の集合マフラーを採用するなど