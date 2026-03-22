旬のイチゴは、香り・甘みともに優秀で、いつもよりお手頃な価格で手に入るのが大きな魅力。今回は、そんなイチゴをふんだんに使ったイチゴムースの人気レシピ8選をご紹介します。二層仕立ての華やかなものから、ヴィーガン向けのアレンジまで、バリエーション豊富です。とろけるような口溶けと、爽やかな酸味で春らしいおいしさを楽しめます。イチゴのおいしさを存分に味わえるものばかりなので、ぜひ気になるレシピから試してみ